О том, что сегодняшним постановлением Кабмина, территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК/СП) теперь разрешается перейти на круглосуточный график проведения мобилизационных мероприятий, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале представителя правительства в ВРУ Тараса Мельничука.

По словам Мельничука, в результате внесенных правительственных изменений, представители ТЦК/СП смогут, фактически 24 часа в сутки:

инициировать рассмотрение дел касательно совершения административных правонарушений, включая наложение штрафов на «уклонистов», согласно «Кодексу Украины об административных правонарушениях»;

осуществлять организацию, с некоторой регулярностью, проведений медосмотров/психологических обследований специалистами военно-врачебных комиссий в отношении военнообязанных и резервистов (касается районных ТЦК/СП);

проводить персонально-качественный учет призывников/военнообязанных/резервистов, а также ставить на учет автотранспортные средства, подлежащие предоставлению ВСУ и идентичным формированиям.

Ранее мы писали о том, что Арахамия называл нормы мобилизационного законопроекта, которые обязательно пересмотрят ко второму чтению.