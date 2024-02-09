О том, какие приоритетные ориентиры для себя и ВСУ поставил новый главнокомандующий, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Александра Сырского.

По словам Сырского, перед украинскими войсками стоят обновленные задачи — дело затрагивает переход к четкому и подробному планированию всеми органами военного управления, объединениями, соединениями и частями, которые должны основываться на нуждах фронта в современном западном вооружении. Например, главной задачей логистики останется оперативное и рациональное распределение всех ресурсов.

Кроме того, главком ВСУ подчеркнул — штабам всех уровней следует знать о потребностях фронта и владеть обстановкой на каждом участке, а степень квалификации структур управления является решающим фактором при разработке, а потом и результативной реализации военных операций.

Также Сырский добавил, что жизни и состояние здоровья защитников постоянно были и есть главными ценностями армии, и потому стоит соблюдать баланс между исполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений, с одновременной активизацией обучения и подготовки личного состава, включая усовершенствование средств и методов ведения боевых действий — это позволит добиться паритета в войне с РФ.

Новый главком акцентировал:

Но, безусловно, надежный тыл — одна из главных составляющих общего успеха в войне.

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