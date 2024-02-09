В статье The Economist отмечается, что увольнение Залужного и назначение генерала Александра Сырского на должность главкома ВСУ знаменует новый и решающий этап в войне с РФ, в котором украинский лидер рискует ошибиться, информирует «НБН».

По словам журналистов, кадровые перестановки в военном руководстве Украины воспринялись так, будто произошло что-то судьбоносное, поскольку Залужный сыграл решающую роль в отражении атак ВС РФ в первые дни большой войны, получив популярность среди соотечественников.

СМИ пишет, что ОПУ возложил на генерала ответственность за неудачное прошлогоднее контрнаступление. В Офисе Зеленского давили на генерала, чтобы он разрабатывал новые боевые планы и взял на себя непопулярное решение по мобилизации. Однако военачальник не хотел планировать новое наступление, не зная, какими ресурсами он располагает.

В материале сказано, что президент столкнется с недовольством в ВСУ из-за увольнения «любимого командира» и назначения Сырского, который готов вступать в бой, даже если это будет стоить больших потерь. Также решение отстранить Залужного будет иметь политические последствия для Зеленского, который ранее был героем для украинцев.

Журналисты добавляют, что смена командования ВСУ может отразиться на боеспособности страны, поэтому ей важно повысить свою устойчивость.

Ранее увольнение Залужного прокомментировали в Вашингтоне.