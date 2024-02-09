О том, что ЕС намерен направить Украине первый транш из обновленного пакета финподдержки уже с приходом первой половины марта, однако последующие выплаты станут зависеть от исполнения Киевом определенных требований, пишет «НБН», ссылаясь на заявление еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи, опубликованное в Financial Times.

По словам Варгеи, предоставление указанной помощи жизненно необходимо Украине, в особенности, с учетом того, что происходит на данный момент в Конгрессе США. Впрочем, после осуществления первичного платежа, работа ЕС перейдет к формированию отдельного плана «деньги в обмен на реформы», который был согласован между Киевом и Брюсселем — Украина будет получать оставшиеся от 50 млрд евро суммы каждые 3 месяца.

Еврокомиссар добавил:

Наше финансирование основано на условиях и результатах. Итак, по сути, сейчас нам нужно увидеть заслуживающий доверия план, план реформ со стороны Украины. По сути, все почти готово.

Ранее мы писали о том, как Байден высказывался о причастности Трампа к провалу голосования Сената за поддержку Украины.