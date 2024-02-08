Американский лидер раскритиковал оппозиционную политическую силу за блокирование двухпартийного соглашения. Байден заявил, что 45-й президент США Дональд Трамп звонил законодателям от Республиканской партии накануне голосования.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Глава государства сообщил, что сенаторам поступали звонки от миллиардера с «угрозами возмездия», если те поддержат законопроект, который предусматривает выделение крупного пакета помощи Украине и Израилю.

В результате 7 февраля 60 сенаторов проголосовали против и 49 законодателей – за, лишив возможности Вашингтон выделить деньги Киеву и Иерусалиму.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что 8 февраля Сенат проведет процедурное голосование, чтобы начать процесс обсуждения пакета иностранной помощи без положений о безопасности границ. Ожидается, что принятый законодателями документ позволит финансово поддержать нашу страну, Израиль и Тайвань.

Напомним, в ЕС приняли решение о выделении 50 миллиардов евро помощи Украине. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан выдал соглашение европейских лидеров за свою победу.