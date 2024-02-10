О том, что первую волну ударных беспилотников захватчики направили на административный центр региона, и вопреки ликвидации всех 9 «Шахедов» подразделениями ПВО Украины, все же пострадало 4 человека, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Как стало известно, упавшими обломками одного из уничтоженных дронов была повреждена техническая постройка припортовой инфраструктуры — в результате атаки осколочный тип ранения получил один из сотрудников предприятия.

Последующие удары «Шахедов» враги направили на припортовую инфраструктуру Подунавья, и ПВО «приземлила» 12 БПЛА. Однако, в этот раз также пострадали 3 человека, являющиеся работниками припортовых предприятий: мужчин с многочисленными осколочными ранениями и минно-взрывными травмами отправили на госпитализацию (один из раненых находится в тяжелом состоянии).

Кроме того, армия Путина нанесла удар по гражданской инфраструктуре Измаила, изуродовав технические помещения промышленных и сервисных объектов, повредив дорожное покрытие, грузовики и легковушки. Также, в нескольких жилых домах выбиты оконные проемы, разбиты фасады и крыши, а в Измаильском районе из-за падения частей сбитого БПЛА загорелись частный дом и гараж.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской ОВА назвали количество погибших после ночной атаки на областной центр.