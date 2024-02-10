О том, что с 10 часов 46 минут вечера пятницы, 9-го февраля, «вторая армия мира» наносила удары по Харькову дронами-камикадзе типа «Герань2-Шахед-136/131», в результате которых попадания зафиксировали на территории Немышлянского района города, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы местной ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, захватчики снова били по гражданской инфраструктуре — возникли масштабные пожары, из-за которых 15 жилых частных домовладений полностью сгорели. На данный момент ликвидация последствий не прекращается, а очаги пожаров — локализованы.

Также, в результате данной атаки РФ погибли 7 человек, включая 3 детей (7-ми, 4-х лет и 6-месячный младенец) — тела были обнаружены спасателями в нескольких частных домах. Кроме того, по состоянию на утро субботы, ранения различной степени тяжести получили 3 гражданских лица.

Фото — t.me/synegubov

Фото — t.me/synegubov

Фото — t.me/synegubov

Ранее мы писали о том, что вечером 9-го февраля на территории Одессы прозвучала серия взрывов.