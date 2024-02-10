О том, что решение, относительно катастрофы «Боинга» рейса МН-17 в 2014-м году, принятое ООН 31-го января текущего года, является как минимум постыдным для международной судебной структуры, и, в итоге, спровоцирует возникновение глобальных негативных последствий по всему миру, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, опубликованное во французском издании Liberation.

В частности, дело касается иска Киева к Москве о несоблюдении норм «Конвенции о финансировании терроризма», фактически отклоненного в ООН, с обоснованием, что российский ЗРК «Бук», которым был сбит самолет вместе с 298 пассажирами, — это всего лишь вооружение, а не финансы. То есть, обвинять РФ в спонсорстве терроризма не представляется возможным, поскольку не было зафиксировано прямого перечисления активов на закупку данного типа оружия.

Глава ГУР МОУ назвал вышеописанный вердикт ООН «позором» для международной судебной системы, а такое судебное решение — «ошибкой и катастрофой», так как отрицание очевидных фактов будет иметь «очень важные последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран».

Буданов пояснил, что не только России, но и прочим диктаторским государствам, теперь можно свободно раздавать террористическим группировкам ракетные комплексы вместо средств, открыв возможности для атак на гражданские цели, и это, в соответствии с логикой ООН, «в принципе не будет терроризмом».

Ранее мы писали о том, что у Буданова объясняли цель интервью Путина Такеру Карлсону.