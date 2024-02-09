В эфире национального телемарафона спикер ГУР МОУ рассказал, что интервью главы РФ «американскому Соловьеву» — спецоперация Москвы, направленная на свободный западный мир, мера влияния и ИПСО, информирует «НБН».

По словам представителя военной разведки, для российского руководства очень важна аудитория на Западе, несмотря на то, как о ней постоянно высказываются пропагандисты. Спецслужбы государства-террориста тратят колоссальные средства, чтобы пытаться влиять на демократический мир.

Юсов отметил, что общение Путина со скандально известным трампистом было призвано донести голос диктатора до западных стран, которые в РФ так ненавидят. Однако глобально Кремль не достиг своей цели, что подтверждают оценки интервью, озвученные политиками, ведущими экспертами и политологами.

Напомним, в ISW рассказали, почему Путин согласился на общение с Карлсоном.