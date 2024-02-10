О том, что «вторая армия мира» этой ночью попала дронами-камикадзе по территории нефтебазы в данном городе, и несмотря на локализацию очагов масштабного возгорания, высокая степень угрозы все еще остается, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Как стало известно, ударом «Шахедов» по складу горюче-смазочных материалов была вызвана утечка топлива, которое, вспыхнув, охватило огнем четыре улицы — у местных жителей практически не было ни шансов, ни времени оперативно покинуть дома. Вследствие такого значительного пожара, успели спасатели и правоохранители эвакуировать 50 человек, 4 спасли фактически из огня, включая ребенка, однако не менее 7 человек — погибли.

Глава Харьковской ОВА добавил, что вероятна повторная утечка топлива, поскольку одна емкость еще полностью заполнена, и потому место инцидента взято под охрану. Также, случае необходимости, будет расширена зона эвакуации и отселения.

Ранее мы писали о том, сколько человек пострадали от удара «Шахедами» по Харькову 10-го февраля.