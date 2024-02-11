О том, что этой ночью, путинская армия выпустила по мирным городам Украины 45 российско-иранских «Гераней2-Шахедов», большая часть которых была успешно «приземлена», пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, практически все ударные БПЛА были традиционно запущены из Балаклавы и от мыса Чауда (ВОТ Крымского полуострова), и, благодаря работе подразделений зенитно-ракетных войск, мобильно-огневых групп Воздушных Сил и Сил Обороны, а также средств радиоэлектронной борьбы, было ликвидировано 40 «Гераней2-Шахедов», залетевших в:

Киевскую область;

Винницкую область;

Житомирскую область;

Кировоградскую область;

Николаевскую область;

Черкасскую область;

Одесскую область;

Днепропетровскую область;

Херсонскую область.

Фото — t.me/kpszsu

Ранее мы писали о том, что в ОВА сообщали о последствиях удара «Шахедов» по Харькову 10-го февраля.