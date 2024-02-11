О том, что этой ночью, путинская армия выпустила по мирным городам Украины 45 российско-иранских «Гераней2-Шахедов», большая часть которых была успешно «приземлена», пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ.
Как стало известно, практически все ударные БПЛА были традиционно запущены из Балаклавы и от мыса Чауда (ВОТ Крымского полуострова), и, благодаря работе подразделений зенитно-ракетных войск, мобильно-огневых групп Воздушных Сил и Сил Обороны, а также средств радиоэлектронной борьбы, было ликвидировано 40 «Гераней2-Шахедов», залетевших в:
- Киевскую область;
- Винницкую область;
- Житомирскую область;
- Кировоградскую область;
- Николаевскую область;
- Черкасскую область;
- Одесскую область;
- Днепропетровскую область;
- Херсонскую область.
Ранее мы писали о том, что в ОВА сообщали о последствиях удара «Шахедов» по Харькову 10-го февраля.