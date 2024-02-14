О том, что аграрии соседнего «дружественного» государства намерены полностью заблокировать все КПП на польско-украинской границе, менее, чем через одну неделю, пишет «НБН», ссылаясь заявление, размещенное в Facebook-аккаунте польского объединения независимых профсоюзов «Солидарность».

Как стало известно, со вторника, 20-го февраля, в рамках 1-месячного глобального протеста фермеров, данная акция будет сконцентрирована на полноценной блокировке всех пограничных переходов между Польшей и Украиной, включая перекрытие дорог «на местах». Кроме того, фермеры планируют ограничивать въезд/выезд не только у пограничных КПП, но и перекрыть логистические узлы, такие, как подъезды к перегрузочным ЖД-станциям и морпортам.

Напомним, что протест в Польше спровоцирован проблематикой рентабельности местного сельхозпроизводства, перерабатывающей и прочих отраслей, якобы вследствие неконтролируемого поступления агротоваров из Украины, импортируемых после открытия границ с Евросоюзом.

Ранее мы писали о том, как Туск комментировал блокирование пограничных КПП с Украиной польскими фермерами.