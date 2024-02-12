Туск рассказал, что во время своего первого визита в Киев он обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским позицию Варшавы относительно польского бизнеса, информирует «НБН» со ссылкой на RMF24.

Глава польского правительства отметил, что Варшава хочет помочь Украине, как государству и ее гражданам как народу в противостоянии с российскими захватчиками, и в этом вопросе ее позиция остается неизменной.

При этом, как заявил политик, польские власти не хотят, чтобы кто-то в Украине использовал открытость и эмпатию их страны для нечестной и неравной конкуренции с польскими аграриями.

Премьер-министр предупредил, что, если игнорировать недовольство фермеров Польши, это может привести к росту антиукраинских настроений. Туск добавил, что соседнее государство должно уважать интересы представителей западного мира, если она не хочет сломать стремление союзников помогать ей.

Напомним, что польские аграрии начали высыпать зерно из украинских фур, которые пересекли границу.