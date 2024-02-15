О том, что экс-президент США Трамп, вероятно, рассматривает возможность оказания давления на Киев для принуждения к переговорному процессу с Москвой, если, конечно же, одержит победу на выборах в 2024-м году, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Bloomberg.

По словам собеседников издания, советники 45-го президента США не раз поднимали вопрос, касающийся организации переговоров президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского тирана Владимира Путина, при условии, что Трамп пойдет на «второй срок».

В частности, один из свиты одиозного политика информировал — так называемый «мирный план» может предусматривать предупреждение Банковой о прекращении военной поддержки Украины со стороны США (при отказе от переговоров с РФ), с параллельной угрозой Кремлю относительно расширения оказания помощи Киеву.

Следует отметить, что от советников Трампа, Ларри Кадлоу и Роберта О’Брайена, неоднократно и открыто звучали «месседжы» — «новый президент» США выступает за усиление санкционных ограничений касательно Центробанка РФ, что, якобы, поможет повлиять на Путина.

Также, некоторые официальные персоны в США полагают — после вероятной победы в президентской кампании, Трамп, похоже, назначит на ключевые посты людей, которые смогут перенаправить американскую внешнюю политику по Китаю, Альянсу и Украине в обратную сторону.

Ранее мы писали о том, что Трамп называл «большим комплиментом» надежды Путина на победу Байдена на выборах.