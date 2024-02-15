На митинге в Южной Каролине 45-й президент США сообщил, что глава Кремля сделал ему «большой комплимент», выразив надежду на то, что Байден победит на выборах, информирует «НБН» со ссылкой на издание Newsweek.

По словам Трампа, для него не удивительно, что российский диктатор хочет видеть в Белом доме нынешнего главу США. Скандальный политик напомнил, что во времена его президентства он ввел санкции против газопровода «Северный поток-2» страны-агрессора, которые в мае 2021 года были отменены Администрацией Байдена.

Напомним, политолог Владимир Фесенко рассказал, почему европейских лидеров пугает перспектива переизбрания Трампа. Также эксперт объяснил угрозы 45-го президента США в адрес государств Североатлантического Альянса.