О том, что Москва, судя по всему, вскоре запустит масштабный проект, цель которого — дестабилизация внутренней ситуации в нашей стране, и один из пунктов подобной операции — манипуляции социумом на фоне несостоявшихся выборов, пишет «НБН», ссылаясь на мнение секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, опубликованное «Укринформом».

По словам Данилова, РФ намеревается весьма активно участвовать в вышеуказанном процессе, поскольку не располагает физическими возможностями победить Украину военным путем, и потому «вопрос внутренней дестабилизации — номер один для Кремля». В частности, Россия станет осуществлять «все возможное и невозможное», пытаясь дискредитировать высшее военно-политическое руководство нашего государства, и, в первую очередь, — президента Владимира Зеленского.

Секретарь СНБО подчеркнул — сейчас в Украине сформировалась проблематика, вызванная сомнительными действиями в соцсетях, позволяющими сохранять анонимность, и через которые распространяется основная масса «фейков и дезинформации», потому наши спецслужбы уже интенсивно работают, стремясь «нейтрализовать угрозы» с этого направления.

Ранее мы писали о том, что Данилов давал окончательный ответ, были ли в сбитом Ил-76 украинские военнопленные.