О том, что российский оппозиционер умер как минимум на 1 день до вышеописанных событий, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную одним из заключенных колонии Харп (именно здесь содержали Алексея Навального), и опубликованную в «Новой газете Европа».

По словам источник, «непонятный кипеж» фиксировался в «крытке» еще накануне смерти Навального — вечером четверга, 15-го февраля: надзиратели существенно ускорили процесс вечерней проверки, а после подобной инспекции, попросту заперли всех по баракам, усилив охранные меры. Также, заключенные колонии слышали, как поздним вечером и ночью, на территорию этой зоны несколько раз заезжали какие-то машины, однако какого именно типа, «в окошко» разглядеть не удалось.

Кроме того, утром пятницы, 16-е февраля, последовал очередной, но уже тотальный «шмон» — охрана изъяла телефоны, колоды карт и даже кипятильники, к которым ранее относились лояльно. Как стало известно из переговоров сотрудников пенитенциарного заведения — в колонии якобы ожидается проверка, о которых, обычно, предупреждали заранее.

Информатор «Новой газеты» подчеркнул — никаких карет «скорой медпомощи» утром 16-го февраля в колонию не приезжало, и одна такая единственная машина, появилась уже после известий о смерти Навального.

Заключенный акцентировал:

Я думаю, что Навальный умер гораздо раньше того времени, которое объявили. Скорее всего, еще 15-го февраля вечером.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал преждевременную смерть Навального.