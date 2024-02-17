О том, что путинская армия, судя по всему, ощутит значительные сложности при попытках продвижения западнее указанного города, то есть поближе к заранее подготовленным позициям, на которые отошли ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

По мнению аналитиков ISW, армия Путина, возможно, снова понесет колоссальные потери, если решится атаковать вышеописанные позиции защитников в лобовую, игнорируя открытую местность и высокую концентрацию подразделений ВСУ на новом месте.

Кроме того, «вторая армия мира», похоже, стремится усложнить или даже не допустить выхода украинских войск из города, надеясь нанести оперативный урон ВСУ в данном районе, так как захват Авдеевки, сам по себе не принесет ощутимых преимуществ или возможностей для последующих вражеских наступлений.

Также, в «Институте изучения войны» полагают — украинской армии, вероятно, придется провести контратакующие действия, чтобы обеспечить организованный вывод своих подразделений из Авдеевки и, некоторым образом, стабилизировать линию фронта.

Ранее мы писали о том, что в ISW оценили способность армии Путина к «блицкригу», поставив в пример Авдеевку.