О том, что путинская армия попросту казнила 6 военнопленных защитников нашей страны, которые не смогли отойти с позиции «Музей» («Зенит») в указанном городе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале отечественного мониторингового проекта DeepState.

Как стало известно, сослуживцы смогли опознать убитых бойцов, ознакомившись с видеоматериалами, недавно распространенными «московитами» в Сети. Предполагается, что взятие в плен наших воинов стало возможным, поскольку в течение нескольких дней «Зенит» был в окружении, и всем, кто оставался ходячим, пришлось с боем прорываться к основным силам ВСУ. Однако, 6 украинских бойцов (4 — лежачих и 2 — ходящих), не имели шансов вырваться без помощи в эвакуации.

В DeepState утверждают — довольно продолжительный период, командованием не принималось решений касательно выхода с данной позиции, пока, 13-го февраля, не начали заканчиваться боеприпасы и запасы питьевой воды. В соответствии с данными проекта, именно тогда предпринималась безуспешная попытка разблокировать позицию, во время которой некоторые бойцы и получили ранения.

В частности, осознав бесперспективность обороны, была отдана команда о прорыве с боем, с использованием тактики малых групп — часть защитников вышла 14-го февраля, а раненых пообещали эвакуировать 15-го февраля. Впрочем, в итоге, с 5-ю ранеными остался один из невредимых воинов, но уже на следующий день, ближе к полудню, на позицию зашла армия Путина, а еще спустя сутки, в российских пабликах появились кадры с расстрелянными бойцами.

В DeepState акцентировали:

Серия ошибок и затягивание с решительными действиями привели к такой трагедии. А враг в очередной раз доказал, что ему безразличны все правила войны.

Ранее мы писали о том, как в 3-й ОШБр прокомментировали слухи о массовом пленении защитников при отходе из Авдеевки.