О том, что у Авдеевки защитники Украины, благодаря своему мужеству, стойкости и героизму, смогли нанести российско-оккупационным войскам колоссальные потери, уничтожив огромный резерв «хороших русских», который Москва планировала применить на прочих участках фронта для осуществления наступления, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале командующего ОСГВ «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, на протяжении 4-х месяцев активной стадии Авдеевской оборонительной операции (с 10-го октября прошлого года по 17-е февраля текущего года), на данном участке фронта, общие потери путинской армии достигли:

в личном составе — 47 186 «живой силы» (убитыми и ранеными);

в танках — 364 единицы;

в артиллерийских системах — 248 единиц;

в боевых бронемашинах — 748 единиц;

в самолетах — 5 единиц.

Фото — t.me/otarnavskiy

Ранее мы писали о том, как в 3-й ОШБр прокомментировали слухи о массовом пленении украинских воинов при выходе из Авдеевки.