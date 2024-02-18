О том, что утром этого воскресенья, 18-го февраля, защитниками нашей страны сбит очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 армии Путина, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

По словам Олещука, «московиты» могут снова заявить, что никаких «потерь нет», однако на самом деле, около 6 часов утра воскресенья, у экипажа еще одного Су-34 не получилось «успешно вернуться» на базу. Кроме того, данный самолет противника был ликвидирован там же, где и предыдущие — на Восточном участке фронта.

Помимо Су-34, силами и средствами нашей ПВО также уничтожено 12 «Гераней2-Шахедов» и 1 управляемая авиаракета Х-59.

Ранее мы писали, сколько «Гераней2-Шахедов» было уничтожено над северными регионами Украины в ночь на 18-е февраля.