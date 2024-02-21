О том, что оккупанты на Ореховском направлении в Запорожской области начали активно применять квадроциклы, намереваясь ускорить перемещение между собственными позициями, но что-то пошло не так, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия» Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, безуспешные штурмы захватчиков фиксировались, в основном, на Ореховском участке фронта — враги старались ускорить передислокацию личного состава не только продвижением малых пехотных групп, но и применив скоростные квадроциклы, которые, впрочем, были успешно «утилизированы» защитниками.

Кроме того, суммарный ущерб, нанесенный «хорошим русским» на протяжении 24-х часов, составил (не считая 3 важных объектов ВС РФ):

«живая сила» — 521 человек;

танки — 6;

боевые бронемашины — 34;

артсистемы — 6;

РСЗО — 1;

авто- и спецтехника — 13 (в том числе — квадроцикл);

БПЛА разнообразных типов — 233.

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