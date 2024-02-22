О том, что российско-оккупационные войска сейчас не прекращают перегруппировываться, поскольку понесли колоссальные потери в период Авдеевской операции, и на данном этапе продолжают подтягивать резервы, включая активное задействование авиации, однако бойцы Сил Обороны укрепляют эшелонированную оборону и усиливаются свежими подразделениями, создавая новые огневые позиции, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал командующего ОСГВ «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, в зоне, контролируемой ОСГВ «Таврия», «вторая армия мира» концентрирует ключевую активность на Донетчине — на Авдеевском участке фронта, защитники нашей страны, на протяжении минувших суток, успешно отразили 19 штурмов захватчиков у Степного, Ласточкина, Северного, Первомайского и Невельского.

Также, на Марьинском направлении, украинская армия продолжает сдерживать «освободителей» в окрестностях Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Кроме того, на Запорожском участке фронта, украинскими воинами было отражено 8 вражеских атак у Работино, где оккупанты стараются осуществлять наступательные действия, используя тактику малых штурмовых групп, то есть снова привлекая квадроциклы, 3 из которых «утилизировали» ВСУ за истекшие 24-ре часа.

Помимо всего вышеописанного, вояки государства-террориста, только за прошедшие сутки не досчитаются (кроме 5 складов с боеприпасами):

515 в «живой силе»;

4 танков;

14 бронемашин;

8 артсистем/РСЗО/ПТРК;

20 единиц грузовой и спецтехники;

328 беспилотников различных типов.

Ранее мы писали о том, что британская разведка называла свидетельства, указывающие на подготовку общества РФ к затяжной войне.