О том, что «блицкриг» в Украине, который страна-агрессор надеялась закончить оперативно на самом деле затянулся, и по этому причине Кремль интенсивно ищет, как оправдать такой провал в глазах российского социума, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии указали на недавний «месседж», прозвучавший от личного секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, касающийся того, что «специальная военная операция начиналась как операция против Украины», но с течением времени «СВО» приобрела формат войны со странами «коллективного Запада», то есть боевых действий, когда западные государства «во главе с Соединенными Штатами непосредственно участвуют в этом конфликте».

В Минобороны Великобритании добавили, что, в целом, такие заявления соответствует тренду в кремлевской официальной риторике, пытающейся оправдать продолжительность «конфликта» и масштабность потерь РФ, изображая войну в качестве «прямого конфликта с Западом».

Кроме того, пресс-секретарь Путина признал — «специальная военная операция» может продлиться «немного дольше», но это не поможет изменить ход вещей».

Ранее мы писали о том, что в британской разведке сообщали, что позволило путинской армии перейти в наступление у Работино.