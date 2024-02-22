О том, что прозвучало сегодня, 22-го февраля на встрече Ставки от главкома ВСУ Александра Сырского, а также какие еще темы поднимались на этом заседании, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, сегодня с подробностями рассмотрели обстановку, сложившуюся на Авдеевском и Южном направлениях: окрестности Авдеевки стали новой линией обороны, на которое интенсивно укрепили рубежи, учтя дальнейшие намерения армии Путина; у Крынок на Херсонщине наши подразделения морской пехоты надежно удерживают плацдарм, и потому враги способны лишь на проведение дезинформационной кампании.

Также, отдельный «закрытый доклад» был посвящен всему, что связано с поставкой первой партии F-16 — количества и сроков получения. Кроме того, обсудили подготовку инфраструктуры и техперсонала, не забыв уточнить календарь дальнейшего обучения пилотов, инженеров и предоставления следующих истребителей.

Ранее мы писали о том, что Зеленский объяснял, как поступит Украина, если США не продолжат поддержку.