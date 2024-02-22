О том, что по мнению президента Владимира Зеленского отыскать замену американской финпомощи будет весьма затруднительно, пишет «НБН», ссылаясь на материал Fox News.

По словам украинского лидера, Украина окажется в более сложном положении, поскольку отыскать «что-то похожее» на финподдержку Вашингтона почти не представляется возможным. Впрочем, Киев не замрет «на одном месте», так как страна должна не просто выжить, но и жить дальше. То есть, правительство обязательно найдет параллельные направления и параллельные правила для получения альтернативного финансирования.

Зеленский отдельно добавил — без оказания финпомощи со стороны США, в Украине появится больше «героев в больницах» вследствие отсутствия обещанной защиты и «мощной артиллерии со снарядами», — именно по этой причине ВСУ теряют людей.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей.