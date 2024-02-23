О том, что утром этой пятницы, 23-го феврали, очередная группа «неизвестных лиц» на станции «Дорогуск» открыла люки двух зерновозов, высыпав груз с зернами рапса, направляющийся не в Польшу, а в Германию, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канала «Укрзализныци».

Как отмечают в «Укрзализныце», данный товар, как и прочая идентичная сельхозпродукция, ехал транзитом через территорию Республика Польши. Вследствие указанного преступления, национальная железнодорожная компания Украины решила подготовить надлежащее обращение относительно такого происшествия, которое незамедлительно отправят правоохранительным органам Польши.

Кроме того, от главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова уже прозвучало соответствующее заявление:

Безнаказанные преступления всегда возвращаются. Будь то военная агрессия, или поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить.

Ранее мы писали о том, как Туск комментировал блокаду пограничных переходов с Украиной польскими фермерами.