О том, что профильным комитетом ВРУ, отвечающим за вопросы нацбезопасности, обороны и разведки, со следующей недели начнется проработка указанного законопроекта, ради подготовки этого документа к принятию во втором чтении, пишет «НБН», ссылаясь на заявление секретаря данной парламентской структуры Романа Костенко, опубликованное «Укринформом».

По словам Костенко, со вторника, 27-го февраля, оборонный комитет приступит к рассмотрению законопроекта по мобилизации, но такой процесс может несколько затянуться, поскольку на текущем этапе, количество правок, поданных к документу, пока составляет 4 007, но подсчет еще не закончен.

Также, секретарь оборонного комитета подчеркнул — завершение пересмотра вышеописанного законопроекта, то есть его готовность к голосованию во втором чтении, будет возможна до конца следующей недели, если удастся «рассмотреть такое количество правок».

Ранее мы писали о том, как бывшему главе военно-врачебной комиссии на Черниговщине удалось «заработать» более 1 млн долларов на мобилизации.