О том, что на территории Черниговской области, силовиками выявлена и ликвидирована глобальная схема, позволяющая военнообязанным уклоняться от мобилизации и нелегально выезжать за границу, а также в результате расследования был задержан бывший глава местной ВВК, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как стало известно, за определенную сумму денег, экс-функционер, при активном участии нескольких действующих чиновников ВВК и медучреждений, обещал мужчинам призывного возраста быстрое снятие с воинского учета, благодаря предоставлению фиктивных справок касательно их непригодности к службе по здоровью, что позволяло «уклонистам», на основе «поддельных» документов, выезжать за пределы своей страны.

В итоге, сотрудникам СБУ удалось задокументировать совершение описанных преступлений экс-чиновником, и задержать фигуранта в собственном доме, сразу после получения им новой взятки.

Впрочем, самое интересное — после проведения обысков, у задержанного изъяли не менее 1 млн долларов США, а также более 22 000 евро, включая документацию на ряд квартир и земельных наделов, на которые СБУ уже наложила арест.

Если вина задержанного и группы «сотоварищей», будет окончательно доказана — злоумышленники получат до 10-ти лет за решеткой, и, соответственно, лишатся имущества.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев рассказывал, в какую сумму бюджету Украины обойдется мобилизация 500 000 человек.