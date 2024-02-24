О том, что этой ночью российско-оккупационные войска ударили по территории Украины, запустив 2-ве баллистические ракеты «Искандер-М» наземного базирования (с территории Ростовской области РФ), 3-ри управляемые авиационные ракеты воздушного базирования Х-59 (с воздуха над оккупированной Херсонщиной) и 12-ть ударных беспилотников подтипа «Герань2-Шахед» (из Приморско-Ахтарска и от мыса Чауда), пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, благодаря результативной боевой работе сил и средств ПВО (зенитно-ракетных подразделения, мобильно-огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы Сил Обороны Украины), из всех вышеуказанных вражеских целей, были «приземлены» 2-ве управляемые авиаракеты Х-59 и 12-ть «Гераней2-Шахедов» в пределах Кировоградщины, Одесчины и Николаевщины.

Ранее мы писали о том, что в ВМС объясняли, почему оккупанты практически перестали атаковать Украину ракетами «Калибр».