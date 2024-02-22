В эфире телеканала FREEДОМ представитель ВМС ВСУ объяснил, что у российских оккупационных сил есть проблемы с логистикой. По его словам, загрузить «Калибры» на корабли «освободители» могут во временно захваченном Крыму. Однако в последнее время враг обходит полуостров десятой дорогой, информирует «НБН».

Капитан напомнил, что после потопления БДК «Цезарь Куников» российские оккупанты не могли «промолчать» и выпустили по Украине четыре «Калибра» с фрегата «Адмирал Макаров», который может нести до восьми ракет. Плетенчук считает, что использование не всех ракет для атаки также говорит о многом.

Спикер Военно-морских сил добавил, что «освободители» не могут загрузить боевые суда баллистикой на базе Новороссийска, это возможно только в Севастополе.

Благодаря работе Сил обороны Черноморский флот лишился трети кораблей, поэтому дозагружать ракетоносители врагу нет смысла, ведь он не применяет их в полном объеме.

Напомним, агенты «Атеш» показали, где россияне прячут запасы ракет для ЧФ РФ.