О том, что Пхеньян, начиная с осени 2023-го года, предоставил Москве тысячи контейнеров с боеприпасами или компонентами, позволяющими их изготавливать, пишет «НБН», ссылаясь информационный бюллетень, обнародованный на официальной странице Государственного департамента США.

Как стало известно из вышеуказанного документа, с сентября прошлого года (почти полгода), Северная Корея направила в Россию более 10 000 контейнеров с боеприпасами или связанными с ними материалами — все это будет применено в войне с Украиной.

Чиновники Госдепа отметили — РФ вывозила из КНДР морские контейнеры с грузами военного назначения через морпорт «Восточный», при участии 2-х структур, напрямую причастных к таким сделкам, в частности, российской «Восточной стивидорной компании», управляющей контейнерным терминалом в «Восточном» на российском Дальнем Востоке, а также военно-морской базы ВМФ РФ «Дунай», расположенной под Владивостоком.

Ранее мы писали о том, что в СБУ называли количество северокорейской «баллистики», которое РФ использовала против Украины.