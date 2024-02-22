О том, что в соответствии с информацией следственной группы, армия Путина обстреливала территорию Украины более 20-ю северокорейскими баллистическими ракетами, вследствие чего погибли, как минимум, 24 мирных жителя, а еще у более 100 особ — ранения тяжелой степени, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу СБУ.

Исходя из данных СБУ, в первый раз «освободители» применили «баллистику», произведенную в Северной Корее, 30-го декабря прошлого года, нанеся удар по Запорожью.

Следующая атака вышеописанными боеприпасами, была осуществлена путинской армией в начале прошлого месяца – после попадания по многоквартирному дому в столице погибли 4 жителя Киева, еще более 50 — до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Также, «вторая армия мира» била «баллистикой» по жилым постройкам в 5-ти населенных пунктах Донетчины, прилегающих к линии фронта, в итоге, убив 17 мирных жителей.

Помимо этого, российско-оккупационные войска запускали северокорейские ракеты по частным домовладениям в Харькове, приведя к гибели 3 гражданских лиц, и тяжелым ранениям у 60 жителей города.

Ранее мы писали о том, сколько баллистических ракет Иран предоставил РФ.