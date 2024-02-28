О том, что на данном этапе противостояния, бойцы ВСУ не прекращают оборонительную операцию на Авдеевском направлении, чему способствуют определенные особенности местности, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» Дмитрия Лыховия, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Радіо Свобода Україна».

По словам Лыховия, в Донецкой области успешной обороне украинской армии помогут сами нюансы природных складок местности, в частности, каскад водохранилищ в окрестностях Тоненького, Орловки и Бердычей — именно такие водные препятствия были выбраны в приоритетном порядке командованием ВСУ.

Спикер ОСГВ «Таврия» подчеркнул:

Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонительной операции.

Ранее мы писали о том, что путинская армия заметно продвинулась в районе города Бахмут.