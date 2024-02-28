В отчете ISW сообщается, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои. Эксперты, ссылаясь на источники в РФ, пишут, что «вторая армия мира» вроде бы продвинулись на северную и юго-восточную окраины села Ивановское Бахмутского района и двигаются в центр населенного пункта, информирует «НБН».

В Институте изучения войны также цитируют начальника пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» капитана Илью Евлаша.

Он рассказал, что подразделения Кадырова «Ахмат» наступают на юго-западе от Бахмута в районе сел Курдюмовка и Клещиевка, намереваясь прорваться к городу Часов Яр.

Ранее представитель ОСГВ «Хортица» рассказал о ситуации в районе Купянска. Евлаш сообщил, кем командование ВС РФ усиливает резервы на этом направлении.