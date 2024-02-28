О том, что к положениям вышеописанного проекта закона, нардепами предложено слишком много технических поправок (около 4 200), разбитых на 16-ть блоков, которые следует исключить для оперативного рассмотрения документа, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы оборонного комитета парламента, народного избранника, одновременно являющегося председателем постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егора Чернева, опубликованное на официальной странице Верховной Рады Украины.

По словам Чернева, некоторыми активными парламентариями подано по 100-300 правок, однако, многие из таких изменений несут технический характер, таким образом затягивая процедуру рассмотрения законопроекта. Впрочем, оборонный комитет решил одобрять все поблочно, чтобы проработать этот документ в течение ближайшего время.

В частности, ко второму чтению законопроект, судя по всему, вынесут уже в первый весенний месяц, но возникает главный вопрос — как документ сможет пройти сессионный зал, так как у каждого народного депутата есть право на собственную правку перед голосованием, что может «затянуться на недели».

Замглавы оборонного комитета добавил:

Я надеюсь, что мы договоримся со всеми фракциями и группами относительно тех вопросов, которые должны быть оставлены в законопроекте, а также тех, которые должны быть убраны, чтобы быстрее пройти его в зале.

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