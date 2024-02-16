О том, какой приблизительный объем средств уйдет на проведение подобной ужесточенной мобилизации, если данный законопроект вступит в силу, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева во время интервью для «Интерфакс-Украина».

По словам Гетманцев, в подконтрольном ему комитете ожидают финальных оценок и предложений от Министерства финансов и Кабинета Министров, и вполне вероятно, что правительство Украины будет вынуждено пересмотреть доходную часть Госбюджета, поскольку отыскать, пусть и «ориентировочные» 720 млрд гривен, «на проведение мобилизации в ранее озвученных параметрах», довольно затруднительно.

Глава профильного комитета ВРУ подчеркнул — сейчас экономическая сфера нашей страны не имеет потенциала для поднятия ставок налогообложения (бизнеса), потому тема финансирования армии ставит Кабмин в позицию, «где простых или широко поддерживаемых решений не существует».

Ранее мы писали о том, что Гетманцев раскрывал сроки и детали отмены упрощенной системы налогообложения для ФЛП.