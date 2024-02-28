О том, что все общее содержание вышеуказанных изменений условно объединили в 17 ключевых блоков (пройдено уже 6), согласно которым часть противоречивых норм не попадет во вторую редакцию документа, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение нардепа и члена профильного комитета ВРУ Федора Вениславского, опубликованное в «ТСН».

По словам Вениславского, члены вышеописанного комитета отклонили вопросы, затрагивающие процесс вручения повестки в электронном формате, и не допустили запуска так называемого «электронного кабинета военнообязанного».

Кроме того, касательно некоторых ограничений конституционных прав и свобод граждан, члены оборонного комитета также будут против — речь идет о блокировании банковских счетов «уклонистов», а также запрета на предоставление консульских услуг за рубежом (выдача водительских прав и обновление загранпаспортов выехавшим из страны).

Ранее мы писали о том, что в Раде сообщали, как можно ускорить процедуру рассмотрения законопроекта о мобилизации.