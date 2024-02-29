О том, что поднятие уровня грунтовых вод приведет к некоторому затоплению оборонных позиций, в частности, окопов, а также как подобные неурядицы повлияют на темп боевых действий, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Восточной группировки войск Ильей Евлашем в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, такое затопление вынудит бойцов Сил Обороны провести дооборудование позиций на линии соприкосновения. Однако, такая «непогода» также позволит выиграть определенный запас времени для использования в свою пользу, так как данные погодные условия одновременно усложнят армии Путина осуществление активных наступательных действий с применением тяжелой бронетехники (танков, боевых бронированных машин и тому подобного), то есть если и будут атаки россиян, то исключительно так называемые «мясные штурмы».

Ранее наш новостной портал информировал о том, что на протяжении последних суток ВСУ «утилизировали» десятки танков и более 1 000 оккупантов.