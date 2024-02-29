О том, что по итогам последнего заседания нардепов, рассмотревших правки к вышеописанному документу, был принят ряд решений, определяющий группы военнообязанных украинцев, не подлежащих мобилизации, пишет «НБН», ссылаясь на заявление секретаря данного комитета, полковника СБУ Романа Костенко, опубликованное «Укринформом».

По словам Костенко, в результате обсуждения, проведенного комитетом сегодня, 29-го февраля, освобождение от призыва в украинскую армию коснется исключительно нижеуказанных слоев населения Украины:

женщин/мужчин, содержащих на иждивении 3-х и более несовершеннолетних (возрастом до 18-ти лет), за исключением особ, имеющих долги по алиментам, общий размер которых составляет сумму отчислений за 3-ри месяца;

женщин/мужчин, имеющих ребенка/детей (возрастом до 18-ти лет), если один из родителей ребенка/детей умер, лишен соответствующих прав, признан без вести пропавшим/безвестно отсутствующим или объявлен как умерший;

опекунов/попечителей/приемных родителей/родителей-воспитателей/патронатных воспитателей если они содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18-ти лет);

членов семей, в которые есть особы, имеющие инвалидность 1-й или 2-й группы.

Ранее мы писали о том, что Вениславский называл нормы «мобилизационного» законопроекта, которые обязательно исключит оборонный комитет Рады.