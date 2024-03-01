О том, что вскоре «забронировать» от службы в ВСУ смогут не только различные категории чиновников, силовиков и работников «оборонки», но и тех, кто занят в иных важных сферах, пишет «НБН», ссылаясь на заявление члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народного депутата Федора Вениславского, опубликованное «РБК-Украина».

По словам Вениславского, в комитете пришли к обоюдному согласию касательно того, что «бронирование» сохранится для особ, деятельность которых в экономической отрасли является критической для стабильности государства, включая органы госвласти/местного самоуправления или структуры, поддерживающие «жизнедеятельность населения» — от призыва, в первую очередь, освободят руководителей, а госслужащих категорий «Б» и «В», лишь в количестве не более 50 процентов от потенциальных военнослужащих.

Кроме того, «бронирование» затронет органы прокуратуры, Бюро экономической безопасности, спасателей, службу судебной охраны, сотрудников судов и прочих правоохранительных органов. Также, для судей и прокуроров оставят право на отсрочку, чтобы избежать зависимости «от постороннего влияния», и не допустить «паралича судебной и правоохранительной системы».

Ранее мы писали о том, что Вениславский рассказывал, какие категории граждан исключат из мобилизационного процесса.