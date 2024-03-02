О том, что вышеописанные несоответствия в эффективности противодействия захватчикам спровоцированы низкой квалификацией не только самих командиров, но и их штабных офицеров, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное в официальном Telegram-канале главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам Сырского, успешность обороны напрямую связана с уровнем подготовки, опытом и способностью командира бригады принимать адекватные и продуманные решения, одновременно понимая всю полноту ответственности за исполнение поставленных задач, а также за жизни и здоровье собственных подчиненных. Кроме того, колоссальное значение отыгрывает уровень подготовки и слаженности работы штаба бригады, через который командир внедряет свои полномочия.

В частности, у отдельных бригад сформировался ряд сложностей с надлежащей подготовкой штаба — в эти подразделения будут отправлены группы специалистов, которые передут свой опыт и окажут помощь.

Также, бригады не только обеспечат резервами, боеприпасами, беспилотниками и прочим оборудованием, но и в отдельных ситуациях, когда командир защитников показал сомнительное владение обстановкой, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью подчиненных, будут вынужденно приняты соответствующие «кадровые решения».

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