О том, где именно в восточной части нашей страны российско-оккупационная армия аккумулирует собственные подразделения, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Ильи Евлаша, прозвучавшее в эфире проекта «Свобода.Ранок», и обнародованное изданием «Радіо Свобода».

По словам Евлаша, по состоянию на данный момент, то есть пятницу, 1-е марта, фиксируется попытка осуществления одного из «мощных рывков» со стороны «второй армии мира» по направлению к Часовому Яру в Донецкой области.

Спикер ОСГВ «Хортица» твердо уверен, что путинская армия рассматривает вышеуказанный населенный пункт как ключевой, намереваясь после его захвата продолжить наступательные действия на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Евлаш называл населенные пункты, которые оккупанты выбрали ключевыми целями на Бахмутском направлении.