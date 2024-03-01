В пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что вчера в районе села Головчино Белгородской области защитники успешно «демилитаризировали» ЗРПК «Панцирь-С1» путинских оккупационных сил, информирует «НБН».

У Буданова рассказали, что в результате атаки установка «второй армии мира» была выведена из строя. Кроме того, экипаж комплекса понес потери – два захватчика стали «грузом 300».

В ведомстве уточнили, что ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов. Стоимость одной единицы такого оружия составляет около 15 миллионов долларов.

Ранее в ГУР рассказали о пожаре на катере «освободителей» в Азовском море, сообщив детали инцидента.