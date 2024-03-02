О том, под завалами разрушенной многоэтажки, в ходе проведения спасательной операции, было обнаружено тело 3-летнего ребенка, и еще 12 жителей Одессы внесены в списки пропавших без вести, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную главой местной областной военной администрации Олегом Кипером и генеральным прокурором Украины Андреем Костиным, и опубликованную в «Радіо Свобода».

Как стало известно из сведений, обнародованных ранее, российско-оккупационные войска вторжения, ночью на субботу ударили по Одессе дронами-камикадзе «Герань2-Шахед». Вследствие этого очередного военного преступления «освободителей», из-под завалов боковых пролетов многоэтажки, фактически уничтоженной российской атакой, специалисты-спасатели извлекли тело еще одного погибшего.

Глава Одесской ОВА подчеркнул:

Количество жертв российской атаки по Одессе увеличилось до 3-х человек.

Фото — t.me/odeskaODA

Фото — t.me/odeskaODA

Ранее мы писали о том, как сегодняшнюю трагедию в Одессе прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.