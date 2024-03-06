О том, что на данный момент проверить информацию, касающуюся нахождения на борту затопленного «Сергея Котова» ударного типа вертолета, весьма сложно, но можно сделать некоторые выводы о численности «утилизированных» захватчиков, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее на YouTube-канале «Ukrinform-TV».

По словам Плетенчука, на данном этапе командование вражеского флота активно скрывает сведения о потерпевших членах экипажа, однако сейчас известно — некоторое количество российских моряков интенсивно доставляли каретами «скорой помощи» в медицинские учреждения.

Спикер ВМС ВСУ подчеркнул — с учетом темного времени суток, и того, что воды Черного моря сейчас очень холодные, и гипотермия (переохлаждение организма) наступает буквально в течение нескольких минут, а также характера огневого поражения, — существует высокая вероятность, что доминирующая часть экипажа погибла (штатно на этой разновидности корабля могло быть от 30 до 80 человек).

Ранее мы писали о том, как британская разведка оценивала последствия ликвидации «Сергея Котова» для ЧФ РФ.