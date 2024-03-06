О том, что благодаря успешному потоплению 3-х военных российских кораблей Силами Обороны нашей страны, СБУ и ГУР за последние недели, ЧФ РФ вскоре ощутит весомые последствия, идентичные тем, которые фиксировались после удара по БДК «Цезарь Куников», пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В частности, «Сергей Котов» потоплен теми же беспилотными катерами «Magura-V5», что и «Цезарь Куников», и первое указанное вражеское плавсредство стало 3-м, по счету, судном Черноморского флота России, затонувшим на протяжении минувших 5-ти недель.

Аналитики военной разведки Британии добавили, что после потери «Цезаря Куникова», Москва отправила в отставку командующий ЧФ РФ адмирала Виктора Соколова, и, судя по всему, такие решения могут повториться. Кроме того, украинские Силы Обороны данной операцией продолжили существенно «ограничивать свободу маневра ВМФ России в Черном море».

Ранее мы писали о том, что разведка Великобритании раскрывала причину отказа РФ от отправки новейших танков «Армата» на фронт в Украину.