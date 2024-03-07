О том, что на самом деле подобные заявления не соответствуют действительности, пишет «НБН», ссылаясь на вашингтонский Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики ISW позиционные бои не прекращались: северо-восточнее Купянска поблизости от Синьковки; северо-западнее Сватово у Табаевки; западнее Кременной у Ямполовки и Тернов; южнее Кременной у Белогоровки и Верхнекаменского.

Кроме того, маловероятно, что путинская армия продвинулась в окрестностях Бахмута на фоне позиционных боев, поскольку дезинформация от российских пропагандистов, касательно захвата неуказанного лесного массива севернее Богдановки и о несущественном продвижении у Ивановского, судя по всему, — ложна. В частности, в Институте изучения войны не фиксируют визуальных свидетельств относительно «успехов» захватчиков ни в одном из указанных районов.

Помимо всего вышеописанного, еще один российский «военблогер» явно обманул, утверждая — оккупантам удалось продвинуться у Новомихайловки.

Фото — understandingwar.org

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ISW называли цель торговли украинскими пленными между российскими захватчиками.