О том, почему поправки к данному законопроекту не предусматривают сохранение положения о «заморозке» счетов, как форме наказания для «уклонистов», пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, опубликованное «Українськими новинами».

По словам Чернева, вместо блокировки карт/счетов недобросовестных военнообязанных, он предлагает ввести повышенный размер штрафов (от 150 000 до 200 000 гривен — исполнительная служба сможет отбирать деньги и отсуживать имущество), которые окажутся более эффективными. Замглавы оборонного комитета полагает — блокировка карт/счетов не станет действенной нормой, позволяющей привлечь людей ТЦК/СП, однако может отрицательно отразится на экономике Украины.

В частности, даже на данный момент, когда закон еще не вступил в силу, граждане стали массово снимать средства со своих банковских счетов (несколько противоречит сегодняшнему заявлению главы Нацбанка Андрея Пышного о том, что на самом деле украинцы не «обнуляют» депозиты в ожидании одобрения «мобилизационного» проекта закона — все это «вбросы» российской пропаганды), парализуя экономику страны.

Ранее мы писали о том, что Вениславский рассказывал, кто из граждан получит «бронь» от призыва после принятия мобилизационного законопроекта.