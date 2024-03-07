Представитель ОПУ заявил, что нельзя исключать версию о том, что армия Путина пыталась ударить по украинскому лидеру и по делегации главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса во время атаки на Одессу.

По словам представителя Офиса Зеленского, ракетный удар был в 500 метрах от представителей руководства Украины и иностранных гостей, информирует «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

Чиновник отметил, что войска Российской Федерации выпустили баллистическую ракету по Одессе с территории временно захваченного Крымского полуострова, менее чем за три минуты она попала в площадку местного порта.

Жовква подчеркнул, что эту ракету Силы обороны могли перехватить, если бы у Украины было достаточное количество систем противовоздушной обороны.

Напомним, в Белом доме и Госдепе США отреагировали на ракетный обстрел Одессы во время визита главы Украины и греческого премьера.